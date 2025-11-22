Maestro de primaria de la GAM es apuñalado por defender a un alumno. Foto: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sujeto que ingresó con un cuchillo de 20 centímetros en la primaria Gertrudis Boca Negra de Lazo de la Vega, en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A Madero, al norte de la Ciudad de México, atacó a un maestro de Educación Física.

De acuerdo con los primeros reportes el docente defendió a un alumno, de 10 años, que estaba siendo agredido por el hombre, quien supuestamente es familiar del menor de edad.

El agresor acudió a la escuela para ver al niño durante un evento escolar, pero minutos después se alteró y empezó a agredir al infante, razón por la que el profesor intervino.

Por ello, el hombre sacó el cuchillo e hirió al docente en la cabeza, aunque no requirió hospitalización debido a que los paramédicos que lo atendieron confirmaron que la herida no pone en riesgo su vida.

El agresor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en el lugar de los hechos, le aseguraron el cuchillo y lo llevaron ante el ministerio público para que determine su situación e inicie las investigaciones correspondientes.