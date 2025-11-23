Asaltantes amarran a encargados de una tienda de ropa en la colonia Roma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres hombres fueron detenidos por supuestamente encerrar y amarrar a los encargados de una tienda de ropa en la alcaldía Cuauhtémoc para robar cuatro costales de mercancía con un valor aproximado de 500 mil pesos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que realizaban patrullajes preventivos y de seguridad, fueron quienes realizaron la detención en la calle Sonora al cruce de Durango en la colonia Roma Norte luego de observar a los sujetos cuando salían corriendo del establecimiento mientras cargaban las bolsas con la mercancía robada.

De acuerdo con información de la SSCCDMX, mientras uno de los oficiales los siguió, el otro ingresó al local donde encontró a uno de los empleados mientras se quitaba cinta canela de las muñecas, quien le indicó que dos de sus compañeros estaban tratando de liberar sus pies y manos de donde también estaban amarrados con cinta canela.

“El afectado señaló que los sujetos que huyeron, ingresaron a la tienda, los amagaron con cuchillos, los encerraron en una bodega y llenaron varias bolsas con gorras y playeras, además les amarraron con cinta los pies y las manos”, relató la Secretaría.

“En tanto, el oficial que les dio seguimiento solicitó el apoyo a través de la frecuencia de radio, por ello sobre la misma avenida Sonora le dieron alcance a las tres personas y, tras realizarles una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, al interior de cuatro costales, les aseguraron 487 gorras, tres chamarras, dos playeras y varias mochilas, mercancía con un valor aproximado de 500 mil pesos; así como dos teléfonos celulares, un cuchillo y una cadena con el candado roto”

Los detenidos, con edades de 19, 24 y 27 años de edad, fueron informados de sus derechos y junto con lo asegurado y recuperado fueron puestos a disposición del agente del ministerio público correspondiente.

Los afectados fueron orientados para que presenten su denuncia formal, sean valorados por el médico legista y reciban apoyo legal y psicológico.