Convocan a marcha en CDMX por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinación 8M convocó a una marcha en la Ciudad de México este martes 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema “¡No llegamos todas!”.

La convocatoria surgió la semana pasada y este lunes 24, el Zócalo capitalino ya luce con vallas metálicas que protegen Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

La convocatoria por el #25N o también “Día Naranja”, marca como punto de partida la llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan, en el Paseo de la Reforma.

Las participantes harán una parada en la plaza “Palestina Libre” —en la Alameda Central— y de ahí seguirán al Zócalo capitalino. La cita es a las 15:00 horas.

En la convocatoria que la Coordinación 8M lanzó en sus redes sociales se enlistan las distintas consignas con las que marcharán las participantes:

¡Contra todas las violencias! ¡Ni una menos!¡Alto a los feminicidios!

¡Lxs niñxs no se tocan!

¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!

¡Alto al genocidio en Gaza! ¡Ruptura de relaciones con Israel, ya!

¡Basta de violencia contra las mujeres migrantes!

¡La precarización laboral también es violencia!

¡Alto a la violencia y el despojo contra las mujeres zapatistas!

¡Justicia para las sobrevivientes de feminicidio!

¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!

¡Alto a la criminalización de nuestra protesta, contra la fabricación de delitos a las activistas sociales!

¡Por un movimiento de mujeres independiente!

El lema “¡No llegamos todas!” de la Coordinación 8M hace referencia a la frase que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronunció cuando ganó las elecciones del 1 de junio del 2024, y dijo: “¡No llego sola, llegamos todas!”.

En México, entre 10 y 11 mujeres mueren a diario víctimas de violencia de género, de acuerdo con cifras oficiales. Los principales agresores son hombres cercanos a su entorno familiar o social.