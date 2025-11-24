Detienen a presuntos implicados en asesinato de policía que intentó frustrar un asalto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos semanas de la agresión en la que Brandon López, un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza cuando atendía un reporte de robo a un establecimiento, uniformados detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero al presunto autor material del homicidio, Erasmo “N”.

En su cuenta de X, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, informó que el señalado también es presunto responsable de haber robado el arma del oficial. Además, precisó que junto a él fue detenido Germán “N”, en posesión de dos bolsas con medio kilogramo de marijuana cada una y el arma mencionada con 11 cartuchos útiles propiedad de la SSC.

El funcionario aseguró que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para identificar a todos los presuntos responsables: “No habrá impunidad”.

En un comunicado, la SSC informó que los detenidos fueron ubicados en las calles Cerrada San Miguel y Callejón del Nopal, en la colonia Ampliación Malacates, durante recorridos de reconocimiento derivados de trabajos de investigación y seguimiento. Los hombres, de 32 y 44 años, respectivamente, intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron interceptados y sometidos a una revisión preventiva.

El homicidio ocurrió el pasado 11 de noviembre, cuando elementos de la institución fueron alertados sobre una persona herida en la esquina de las calles Venustiano Carranza y Allende, en la colonia Valle Madero, alcaldía Gustavo A. Madero. Al arribar al punto, los efectivos localizaron a un oficial con una lesión de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

De inmediato solicitaron servicios de emergencia y socorristas trasladaron al oficial a un hospital, desde donde, debido a su delicado estado de salud, una aeronave de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores lo llevó a un nosocomio de especialidades. Dos días después fue reportado sin vida.

De acuerdo con el análisis del sistema de videocámaras de seguridad, el día de la agresión se observó a los presuntos responsables ingresar a una minitienda de autoservicio ubicada, al salir, por las calles Aldama y Juventino Rosas, las cámaras captaron el momento en que forcejearon con el policía y le efectuaron la detonación. Entonces, huyeron a bordo de una motocicleta color negro, llevándose el arma de cargo del oficial agredido.

Este lunes 24 de noviembre, ambos detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

En un cruce de información, la dependencia señaló que el detenido de 32 años registra “cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 1993 y 2022, todos por Robo en diferentes modalidades”, además de cuatro presentaciones ante el Ministerio Público por robo a negocio, portación de arma de fuego y posesión de droga.