Rodada convocada por el influencer "Maestro Shifu" en CDMX deja 5 personas atropelladas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una convivencia anunciada en redes sociales por el influencer Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, y el cantante de reggaetón Armando Toledo “El Bogueto”, se salió de control la tarde del domingo en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, dejando como saldo cinco personas atropelladas, seis puestos de comerciantes vandalizados y casi un centenar de motocicletas aseguradas por las autoridades.

El evento, que prometía la entrega de 50 gorras y el inicio de una “rodada” rumbo al Flow Fest 2025, fue convocado principalmente a través de TikTok y otras plataformas sin que existiera permiso alguno de la Secretaría de Gobierno o de la alcaldía. Cerca de dos mil personas, muchas de ellas en motocicleta, se congregaron en la Plaza de la República, bloqueando vías como Avenida de la República, Puente de Alvarado e Insurgentes.

Alrededor de las 17:30 horas, el ambiente se tornó violento. Grupos de asistentes saquearon y destruyeron seis puestos semifijos de adultos mayores dedicados a la venta de alimentos y bebidas, además de dañar comercios establecidos en la zona. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo golpean y roban mercancía mientras los locatarios intentan defenderse.

El momento más grave ocurrió cuando un automóvil Mustang negro intentó abrirse paso entre la multitud. Decenas de personas comenzaron a golpear y patear el vehículo. El conductor, en aparente intento de huir, aceleró y atropelló a cinco personas que se encontraban frente al auto. Los lesionados —cuatro hombres y una mujer— presentaron contusiones y excoriaciones, pero ninguno reviste gravedad, informó el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) realizaron un operativo que culminó con la detención de los tres ocupantes del Mustang: dos jóvenes de 18 y 21 años, y un menor de 15, quienes fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Culposos. Además, se aseguraron 98 motocicletas y una motocicleta tipo racer por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, “Maestro Shifu” dijo “esto me va a traer muchos problemas” y aseguró que ya había contactado a funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Por su parte, “El Bogueto” abandonó el lugar en medio del caos y, según testigos, amenazó con “llamar a mi abogado”. La alcaldía Cuauhtémoc y la SSC anunciaron que investigarán la responsabilidad de los organizadores por convocar un evento masivo sin autorización y por los daños a terceros.