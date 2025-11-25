Clima
Alerta para esta alcaldÃa de CDMX: persistirÃ¡ el frÃo en la madrugada del miÃ©rcolesPrecauciÃ³n: se pronostican bajas temperaturas entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 26 de noviembre en la siguiente demarcaciÃ³n.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil del Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico informÃ³ que se activa Alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y la maÃ±ana del miÃ©rcoles en una alcaldÃa.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 26 de noviembre.
La Alerta Amarilla por frÃo se activÃ³ para la demarcaciÃ³n Tlalpan.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y la maÃ±ana del miÃ©rcoles 26/11/2025 en la demarcaciÃ³n: @TlalpanAl.#PronÃ³sticoDelTiempo #LaPrevenciÃ³nEsNuestraFuerza pic.twitter.com/rVJdCvXRdzâ€” SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2025
Recomendaciones para el frÃo
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃo
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.