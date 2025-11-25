CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil del Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico informÃ³ que se activa Alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y la maÃ±ana del miÃ©rcoles en una alcaldÃ­a.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 26 de noviembre.

La Alerta Amarilla por frÃ­o se activÃ³ para la demarcaciÃ³n Tlalpan.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y la maÃ±ana del miÃ©rcoles 26/11/2025 en la demarcaciÃ³n: @TlalpanAl.#PronÃ³sticoDelTiempo #LaPrevenciÃ³nEsNuestraFuerza pic.twitter.com/rVJdCvXRdz â€” SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2025

Recomendaciones para el frÃ­o

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃ­o

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.