Clima

Alerta para esta alcaldÃ­a de CDMX: persistirÃ¡ el frÃ­o en la madrugada del miÃ©rcoles

PrecauciÃ³n: se pronostican bajas temperaturas entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 26 de noviembre en la siguiente demarcaciÃ³n.
martes, 25 de noviembre de 2025 · 15:24

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil del Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico informÃ³ que se activa Alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y la maÃ±ana del miÃ©rcoles en una alcaldÃ­a.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 26 de noviembre.

La Alerta Amarilla por frÃ­o se activÃ³ para la demarcaciÃ³n Tlalpan.

 

 

Recomendaciones para el frÃ­o

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃ­o
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

