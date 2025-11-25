Brugada llama a evitar la violencia en la marcha de las mujeres; despliegan a 600 policías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 10 días de la protesta de la llamada Generación Z, que dejó un saldo oficial de 100 policías y al menos 20 ciudadanos lesionados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a que la marcha de este 25 de noviembre por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se realice de manera pacífica.

En un posicionamiento previo al inicio de la movilización de este martes, Brugada colocó al centro la necesidad de evitar la repetición de los enfrentamientos entre oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y civiles que se registraron en la marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre.

“Sabemos con los últimos acontecimientos que tenemos que cuidar con mayor razón a las manifestaciones. Tenemos que garantizar que esta ciudad pueda rebasar ese momento de encontrarnos en una situación violenta en una movilización.”?

La morenista agregó: “Yo hago un llamado para que la movilización de hoy y cualquier otra movilización en la ciudad, primero sepan que está garantizada, que tienen todo el derecho de hacerlo y, segundo, hacer la convocatoria para hacerlo de manera pacífica. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y no queremos que haya violencia el día de hoy; justamente es la lucha contra la violencia”.?

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, precisó la medida que definirá el operativo de seguridad, en materia de prevención de enfrentamientos y actos de violencia: el decomiso de objetos aptos para agredir.

“Si se ubican a lo largo de la marcha, en los trayectos, personas que porten objetos aptos para agredir, mazos, cadenas, objetos inflamables, cuerdas o cualquier objeto que pueda poner en riesgo a los manifestantes, va a intervenir la policía para retirar los objetos, ponerlos a un lado, encausar al grupo que pudiera generar riesgo, de modo que el resto de las manifestantes puedan seguir su curso y, una vez que entreguen los objetos, se permitirá que sigan con su camino y avancen en esta manifestación”, explicó el funcionario.?

Además, Vázquez explicó que la institución desplegó elementos de infraestructura en el Zócalo de la Ciudad de México para evitar confrontaciones en caso de que grupos opten por “la acción directa”.?

Sobre el resto del operativo, informó que será interinstitucional: “Vamos a desplegar un operativo integral donde participan distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, no sólo la policía de la ciudad, y es un operativo que tiene como fin la contención y facilitar en todo momento la libre expresión y manifestación”.

El acompañamiento estará a cargo de 600 mujeres policías, quienes se mantendrán a distancia de los contingentes:?“En la policía somos particularmente empáticos con esta causa, es una causa poderosa y absolutamente legítima que buscamos acompañar con personal únicamente femenino”.?

Vázquez señaló que existe personal en reserva, aunque no prevé que sea necesario reforzar el despliegue: “Insisto, el objetivo es contener, el objetivo es garantizar que haya libre expresión y la libre manifestación en la ciudad y nos vamos a ceñir a nuestro protocolo”.