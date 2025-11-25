Marcha 25N: 600 mujeres policías acompañarán la movilización feminista

Integrantes de la red nacional de refugios se manifestaron en el Zócalo . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que está previsto que parta a las 15: 30 del Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció el despliegue de 600 mujeres policías equipadas con cascos y escudos, que acompañarán la movilización “a la distancia”.

En un comunicado, la dependencia señaló que conforme avance el contingente, podrán integrarse más equipos operativos. También indicó que retirará objetos considerados aptos para agredir en caso de detectarlos entre las participantes.

Lo anterior ocurre después de la marcha del 15 de noviembre convocada bajo el nombre de Generación Z, que dejó 100 policías heridos y 20 ciudadanos lesionados durante enfrentamientos directos entre elementos de la SSC y manifestantes a las puertas de Palacio Nacional.

El operativo para el 25N se desplegará en una jornada en la que colectivos y organizaciones feministas se movilizan para denunciar la violencia feminicida y demandar atención institucional efectiva, así como para enunciar otras causas como el derecho al acceso al aborto seguro, legal y gratuito.