Regreso de 32 niñas a Casa de las Mercedes ocurre con nuevas condiciones de vigilancia: Brugada. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-? A cuatro días del regreso de 32 niñas y adolescentes al albergue privado Casa de las Mercedes —del que 82 menores fueron retiradas el 29 de octubre por denuncias de violación agravada, explotación doméstica y traslado irregular de menores— la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que las investigaciones siguen abiertas y que el retorno ocurrió bajo nuevas condiciones administrativas y de vigilancia.

Durante una conferencia, la mandataria capitalina aseguró que su “prioridad siempre va a ser el resguardar los derechos de las niñas y del interés superior de la infancia”. Añadió que el tema se atiende desde el gobierno local en coordinación con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN)

La titular de dicha dependencia, Araceli Damián, detalló que el pasado jueves 20 de noviembre fueron trasladadas 32 niñas y adolescentes, de las 82 que fueron externadas el 29 de octubre de las dos sedes de ese albergue, ubicadas en la colonia San Rafael. Recordó que, durante su separación, las menores permanecieron en un albergue del en un centro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) ubicado en la colonia Viaducto Piedad, “donde estuvieron a cargo de especialistas (…) en lo que continúan precisamente las investigaciones”.

Según explicó, el retorno parcial responde a un acuerdo firmado entre el patronato de la Casa de las Mercedes y el DIF de la Ciudad de México con el respaldo de la Secretaría de Bienestar y de la Junta de Asistencia Privada.?

El acuerdo establece condiciones específicas para permitir su regreso, entre ellas “la sustitución de la Dirección General y de las dos direcciones operativas, así como la separación del personal señalado en las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)”.

Respecto a las menores que no regresaron al albergue, Damián informó que “fueron regresadas algunas de ellas a sus familias de origen y otras tantas a otros centros de asistencia de acuerdo a su edad y perfil”.

El Gobierno capitalino no precisó el estatus de las carpetas abiertas por delitos de violación agravada, traslado irregular de menores y explotación doméstica, ni la situación jurídica actual del personal investigado más allá de las separaciones administrativas. Tampoco se informó si existe un mecanismo independiente de supervisión para garantizar que no se repitan las prácticas denunciadas.

El operativo del 29 de octubre se realizó a partir de una resolución judicial solicitada por el DIF-CDMX, después de que personal del organismo y del comité de vigilancia detectaron “una serie de irregularidades y posibles actos delictivos” en las dos sedes de Casa de las Mercedes. Ese día, las autoridades intervinieron y sustrajeron a 82 niñas y adolescentes: 47 en la sede Schultz y 33 en la sede Berriozábal.

De acuerdo con la Fiscalía local, la investigación se inició en marzo de 2025, luego de que una adolescente bajo resguardo en Casa de las Mercedes fue trasladada “irregularmente” por la directora del centro, Ángela “N”, al domicilio de su madre, Claudia “N”, donde presuntamente fue agredida sexualmente por Aquiles “N”.?

La víctima declaró que, en los meses siguientes, recibió amenazas y presiones para no denunciar, hasta que logró enviar una carta al DIF-CDMX, lo que permitió abrir la carpeta de investigación y activar medidas de protección.

Con base en dictámenes periciales y entrevistas ministeriales, la FGJCDMX obtuvo la orden de aprehensión contra Aquiles “N” por su presunta participación en el delito de violación agravada y abrió otra investigación relacionada con el traslado irregular de menores a domicilios privados “para realizar actividades domésticas”.? Aquiles “N” ya fue vinculado a proceso por la autoridad judicial.?