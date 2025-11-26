Canaco CDMX estima pérdidas por 21 millones de pesos por movilizaciones del 25N

Mujeres marchan en la CDMX en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó pérdidas por 21 millones 760 mil pesos, derivadas de las movilizaciones del 25 de noviembre, realizadas en la capital por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con el organismo, las afectaciones alcanzaron a 4 mil 478 unidades económicas de los sectores comercio, servicios y turismo.

En un comunicado, la Canaco CDMX señaló que “las marchas, particularmente cuando derivan en actos vandálicos y cierres de vialidades, impactan de manera negativa la actividad comercial”.

Además de la pérdida de ventas estimada en 21.7 millones de pesos, reportó que los negocios invirtieron 38 millones 284 mil pesos en medidas de protección —reforzamiento de fachadas y contratación de seguridad privada— durante la jornada del 25N.

La Cámara añadió que el sector empresarial de la Ciudad de México destina más de mil millones de pesos al año en protección y reposición de daños asociados a diversas manifestaciones.

También reconoció “la legitimidad de la causa de erradicar la violencia contra las mujeres”, aunque sostuvo la necesidad de “conciliar esta prerrogativa con el derecho al trabajo y a la libre circulación”.

La organización reiteró su llamado a que las protestas se desarrollen de manera “pacífica y ordenada”, con el fin de proteger a las personas y evitar daños a bienes públicos y privados.