Detienen a dos acusados por el homicidio del argentino Fede Dorcaz en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres identificados como Andy “N” y Geovanni “N” por su probable participación en el homicidio de Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, ocurrido el 9 de octubre de 2025 en la alcaldía Miguel Hidalgo. La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que ambos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso y permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.

De acuerdo con la indagatoria, la víctima circulaba por calles de Miguel Hidalgo cuando tres motocicletas le cerraron el paso. Varios sujetos descendieron de los vehículos y dos de ellos, identificados como Andy “N” y Geovanni “N”, habrían accionado un arma de fuego en su contra. Tras la agresión, los involucrados abordaron nuevamente una motocicleta y huyeron del sitio.

El caso permaneció en desarrollo mientras la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana analizaban imágenes de cámaras de videovigilancia, trazaban rutas de escape y ejecutaban entrevistas con testigos. Las autoridades informaron que la agresión se clasificó como un ataque directo, aunque el móvil continúa sujeto a investigación.

Operativos y fechas clave en la captura de Andy “N” y Geovanni “N”

El 17 de octubre, una solicitud ciudadana por un robo a transeúnte en Gustavo A. Madero derivó en un operativo que permitió la detención de Andy “N”. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron una persecución que concluyó con un intercambio de disparos. Andy “N” resultó lesionado durante el enfrentamiento y recibió atención médica inmediata. Al confirmar su identidad y su posible participación en el homicidio de Dorcaz, quedó a disposición del Ministerio Público.

Como parte de las diligencias posteriores, la Fiscalía capitalina solicitó y obtuvo órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Los operativos se ejecutaron el 20 de noviembre con la participación de agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante los cateos, los agentes detuvieron a Geovanni “N” y aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares que podrían estar vinculados al caso.

Los artículos quedaron bajo resguardo pericial para su análisis balístico y de comunicaciones. Las autoridades informaron que continúan revisando los objetos asegurados para determinar si existen otros participantes o vínculos con hechos delictivos previos.

Perfil de Fede Dorcaz: trayectoria del intérprete argentino en México

Federico Dorcazberro, conocido como Fede Dorcaz, era cantante y actor de origen argentino. Llegó a México para continuar su carrera artística y participó en proyectos televisivos y presentaciones musicales. En los meses previos a su muerte, el intérprete mantuvo presencia activa en redes sociales y colaboró en espacios de entretenimiento.

Dorcaz residía en la Ciudad de México desde hacía varios años y desarrollaba actividades profesionales que lo mantenían en constante movilidad entre distintos foros y eventos. Su muerte generó atención pública local e internacional debido a su actividad como figura pública y a las circunstancias del ataque ocurrido en una de las vialidades con mayor circulación en la capital.

Vinculación a proceso y avance judicial del caso

El domingo 23 de noviembre, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Andy “N” y Geovanni “N” tras la presentación de datos de prueba por parte de la Fiscalía capitalina. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.

Ambos imputados fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde permanecerán hasta que concluya el periodo procesal establecido. Las autoridades reiteraron que, conforme a la normativa vigente, ambos son considerados inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.