Matan a un menor de 16 años y hieren a dos adultos en la colonia Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un menor de 16 años murió y dos adultos resultaron heridos durante una agresión con disparos de arma de fuego en la colonia Morelos, de la alcaldía Venustiano Carranza, que culminó en la detención de cuatro presuntos responsables, entre ellos dos menores de edad señalados como integrantes de un grupo delictivo generador de violencia en la zona centro de la Ciudad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en un comunicado que sus uniformados recibieron una alerta de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte, sobre una persona lesionada en el cruce de las calles Hortelanos y Tapicería.

Los oficiales se dirigieron al lugar y al llegar encontraron al menor de 16 años tendido sobre la cinta asfáltica frente a una barbería, en tanto, al interior del establecimiento había una mujer con una herida de bala en el muslo derecho y, a unos metros, otro hombre lesionado.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron al menor sin signos vitales, mientras que los otros dos lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

La detención se dio cuando los oficiales acordonaron la zona y realizaban las primeras indagatorias, pues en ese momento observaron que varios sujetos tenían una riña y portaban armas de fuego.

Al notar la presencia policial, los presuntos responsables intentaron darse a la fuga e iniciaron una persecución que terminó con la detención de dos menores de 16 y 17 años, así como de otros sujetos de 19 y 40 años.

Las autoridades realizaron una revisión preventiva a los detenidos y les aseguraron dos armas de fuego cortas, un cargador y cuatro cartuchos útiles, así como varias dosis de droga.

Por ello fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.