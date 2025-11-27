Asesinan a custodio de valores durante asalto en la colonia Condesa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres sujetos asesinaron a quemarropa al custodio de un vehículo de traslado de valores durante un asalto con arma de fuego perpetrado a plena luz del día en la calle Aguascalientes de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes periodísticos, el ataque se perpetró en las escaleras de un edificio ubicado en la calle mencionada y su esquina con Chilpancingo, uno de los corredores turísticos más concurridos de la capital mexicana.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que al momento de la agresión la víctima se encontraba realizando recorridos de recuperación y entrega de dinero con otros dos compañeros en una camioneta.

Al llegar al punto mencionado, el custodio descendió del vehículo y, cuando ingresaba a un inmueble, tres sujetos se aproximaron, le robaron paquetes de dinero, su arma de cargo y le dispararon en la cabeza, para después huir a bordo de un vehículo.

En la zona se presentó una movilización policiaca, los uniformados acordonaron la zona y comenzaron el seguimiento de los presuntos responsables con elementos de campo y un cerco virtual mediante las cámaras de videovigilancia.

La dependencia precisó que se trata de información en desarrollo; al cierre de esta publicación no han precisado a cuánto asciende el monto robado por los asaltantes.

Testigos de lo ocurrido declararon a medios de comunicación que se escuchó la detonación de al menos dos disparos, por lo que los ciudadanos que transitaban por el lugar y las calles aledañas sintieron miedo ante la situación.