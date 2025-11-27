Cae árbol de 12 metros sobre vehículos en circulación en Paseo de la Reforma. Foto: X: @vialhermes

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La tarde del miércoles 26 de noviembre, un árbol de 12 metros de largo cayó sobre tres vehículos que circulaban sobre la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Julio Verne, en la exclusiva colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En X, el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) informó que sus integrantes acudieron a retirar el árbol que se desprendió de la raíz, sin que se reportaran personas lesionadas, por lo que a las 19:52 horas dieron el servicio por concluido.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el árbol cayó directamente sobre un camión de traslado de menores a escuelas de la empresa “Scholastico”, mientras que otros dos vehículos grises que circulaban en el carril contiguo recibieron el impacto del tronco que se separó durante la caída.

Uno de los vehículos terminó con el parabrisas trasero completamente destrozado; el otro presentó daños en el cofre.

De acuerdo con reportes periodísticos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para atender la emergencia, para la cual también se presentó personal de Protección Civil de la alcaldía.