Policía apuñala a compañera en tienda departamental de Jardines del Pedregal

Patrulla de la SSC de la CDMX (imagen ilustrativa). Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apuñaló en el cuello a una mujer policía dentro de una tienda departamental en la alcaldía Álvaro Obregón, un día después de las movilizaciones en la Ciudad de México por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio huyó del lugar y se auto infligió heridas en las muñecas y el cuello para evitar afrontar las consecuencias de sus actos.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambos elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se encontraban en servicio de vigilancia cuando comenzaron una discusión en el establecimiento ubicado en la avenida San Jerónimo, de la colonia Jardines del Pedregal.

Durante ese intercambio, el uniformado sacó una navaja y atacó a la oficial, ocasionándole una herida en el cuello.

Ante la emergencia, al lugar acudieron paramédicos que trasladaron a la víctima a un hospital para su atención médica especializada.

En tanto, las autoridades localizaron al agresor en calles cercanas, con lesiones en las muñecas y el cuello que él mismo se provocó, por lo que fue llevado a otro nosocomio bajo custodia policial.

El caso quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Paralelamente, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa (DSEC) de la PBI y la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC iniciaron indagatorias internas.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez añadió que la Unidad Especializada de Género dará acompañamiento legal y psicológico a la agente lesionada y a su familia mientras avanzan las investigaciones.