Vinculan a proceso a cinco personas por venta de plazas en sector salud de la CDMX

Sarita “N”, Bárbara “N”, Skandra “N”, Patricia “N” y Sergio “N”, investigados por fraude equiparado y asociación delictuosa, por la presunta venta de plazas. Foto: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juez de control vinculó a proceso a cuatro mujeres y un hombre por su presunta participación en un esquema de venta de plazas laborales falsas del sector salud del Gobierno capitalino, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con el organismo encabezado por Bertha Alcalde, la investigación permitió identificar un esquema fraudulento de falsa oferta laboral en el sector salud local.

Las personas vinculadas —Sarita “N”, Bárbara “N”, Skandra “N”, Patricia “N” y Sergio “N”— son investigadas por fraude equiparado y asociación delictuosa.

En la audiencia inicial celebrada el 24 de noviembre último, la autoridad judicial ordenó prisión preventiva contra los señalados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que las personas imputadas permanecerán privadas de la libertad: las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

De acuerdo con las denuncias recibidas por la FGJCDMX, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, las víctimas recibieron llamadas de personas que se ostentaban como servidoras públicas y ofrecían contrataciones inmediatas a cambio de pagos presentados como “cuotas sindicales” o trámites administrativos.

La indagatoria señala que se solicitaban depósitos a cuentas específicas o habilitar retiros sin tarjeta siguiendo instrucciones proporcionadas por los probables responsables. Posteriormente, el dinero era transferido a otras cuentas para dificultar el rastreo de la ruta financiera.

Policías de Investigación (PDI) detuvieron a las cinco personas mencionadas el 19 de noviembre último.