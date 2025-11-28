Detienen a “El Goofy”, presunto autor intelectual de homicidio del abogado David Cohen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la alcaldía Azcapotzalco, elementos de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a Jorge “N”, alias “El Goofy”, presunto autor intelectual del ataque perpetrado el 13 de octubre último contra el abogado David Cohen Sacal, quien recibió un disparo en la cabeza cuando salía del edificio 119 de Avenida Niños Héroes, en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Jorge “N” es señalado como la persona que planificó, coordinó y apoyó a los dos agresores que atacaron de manera directa a la víctima cuando se dirigía a su vehículo.

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada por agentes de la PDI en la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez definirá su situación jurídica.

Esta captura se suma a las de Héctor “N”, detenido en flagrancia el mismo día del ataque, y Donovan “N”, aprehendido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 15 de octubre en Iztapalapa. Ambos fueron vinculados a proceso por homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva.

El 13 de octubre, el abogado David Cohen Sacal, litigante de asuntos de alto perfil como el conflicto por el control de la Cooperativa Cruz Azul y asuntos relacionados con empresas de casinos, fue atacado a balazos y recibió un impacto en la cabeza sobre la escalinata de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Un agente de la PDI repelió la agresión y lesionó a uno de los presuntos responsables, Héctor “N”, quien fue detenido y trasladado a un hospital. Ese mismo día se aseguró una motocicleta y un arma de fuego.

El 14 de octubre, Cohen falleció en el Hospital Ángeles a causa del disparo en la cabeza y un día después el titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó la detención de Donovan “N”, identificado mediante cámaras del C2 Centro y de comercios y viviendas cercanas. Durante su captura se le aseguraron un arma corta, cartuchos útiles, marihuana, crystal, cuatro teléfonos celulares y prendas de vestir.

El 17 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a Héctor “N” por homicidio calificado y le impuso prisión preventiva. Su defensa declaró que el joven habría sido engañado y que no accionó el arma. Ese día también se confirmó que Cohen había litigado casos de alto perfil, como el conflicto por el control de la Cooperativa Cruz Azul y asuntos relacionados con empresas de casinos.

Con la aprehensión de Jorge “N”, “El Goofy”, la autoridad capitalina suma al presunto autor intelectual del ataque a la lista de detenidos relacionados con el homicidio.