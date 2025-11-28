Habitantes de San Sebastián Xoco protestan en Mitikah por falta de agua y gentrificación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Habitantes del pueblo de San Sebastián Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, bloquearon la circulación sobre la avenida Universidad, frente a la Torre Mitikah, para denunciar despojo, gentrificación y falta de agua ocasionados por el cinturón de complejos inmobiliarios y comerciales que los rodean.

Como parte de la protesta, los inconformes realizaron una clausura simbólica en la plaza comercial del complejo Mitikah, tras denunciar que desde su inauguración, en septiembre de 2022, representó un parteaguas en la asfixia inmobiliaria y social del Pueblo de Xoco, ocasionada también por la promoción de otros megaproyectos en la zona como City Towers Gand y Urbano Park.

En su momento, ante las protestas de los habitantes durante la construcción de Mitikah —que duró 14 años—, la empresa propietaria “Fibra Uno” planteó la construcción de un pozo de agua potable con una profundidad de 400 metros, lo cual fue avalado por el Gobierno de la Ciudad de México, entonces a cargo de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, a más de tres años de que entró en funcionamiento el complejo inmobiliario y el centro comercial, los ciudadanos continúan enunciando las mismas demandas con las que intentaron frenar su construcción.

Este viernes 28 de noviembre, denunciaron que en los últimos años se ha agravado el problema de escasez de agua.

Aunque actualmente el pueblo se ubica en una zona de prestigio inmobiliario, los habitantes originarios enfrentan un suministro de agua limitado, ineficiente, mientras que en Mitikah opera un hospital privado, una torre residencial y de oficinas, un centro comercial y una torre de departamentos de lujo con albercas y cisternas para distribuir el líquido vital con capacidades considerables.

Aunado a lo anterior, la presencia de estos complejos encarece la vida para quienes desde hace décadas han desarrollado su vida en el lugar. Este fenómeno de gentrificación, según declararon vecinos a medios, también viene acompañado de clasismo: “Es cotidiano y la hostilidad en contra de habitantes originarios afecta el tejido de la comunidad”.

Desde que inició la construcción de Mitikah en 2008, en la zona se han registrado recurrentes protestas, primero para frenar su edificación, ahora para visibilizar los efectos colaterales que intentaron prever y ahora son inevitables.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades competentes en la Ciudad de México no ha sido suficiente y los bloqueos viales “seguirán viéndose hasta que exista una respuesta efectiva y justa”, según declaró un habitante de la zona a Proceso, quien prefirió permanecer en el anonimato.

Por este caso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 11/202 en favor de los pobladores, en donde se exige garantizar la movilidad y accesibilidad a las personas habitantes de Xoco.