Perro provoca retraso de dos horas en Línea 2 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un perro callejero protagonizó esta mañana una odisea de 11 kilómetros dentro del túnel de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), generando retrasos de hasta dos horas en el servicio durante la hora pico.

El incidente inició a las 06:10 horas, cuando el canino fue detectado en las vías a la altura de la estación Zócalo-Tenochtitlán, en dirección Tasqueña-Cuatro Caminos. Presuntamente el animal cayó a las vías desde algún andén o ingresó por un acceso no vigilado.

Durante más de hora y media, el perro caminó por el túnel pasando por estaciones como Bellas Artes, Hidalgo, Revolución y Tacuba, hasta ser finalmente capturado sin lesiones a las 07:45 horas en la zona de maniobras posterior a la terminal Cuatro Caminos.

?? ?? Caos en la línea 2 del metro esta mañana de viernes por un perrito en vías que no han podido atrapar.



Se reporta afectación en las estaciones de Cuatro Caminos a Tasqueña.



Ya se ve cansado el lomito ?? pic.twitter.com/aFH7k9litA — Luis Carlos Hernández (@luiscarloshdv) November 28, 2025

Para garantizar su seguridad, el STC aplicó cortes intermitentes de corriente y ordenó marcha a baja velocidad de los trenes, lo que provocó aglomeraciones en andenes y tiempos de espera de hasta 20 minutos entre convoyes. La demanda en la Línea 2, una de las más saturadas del sistema, agravó las afectaciones para miles de usuarios.

Personal de Protección Civil y de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro, apoyados por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lograron rescatar al animal sano y salvo.

El animal ingresará al programa de adopción responsable que el Metro mantiene en colaboración con la brigada y fue trasladado al Centro de Transferencia Canina ubicado en la estación El Rosario, donde recibe valoración veterinaria, vacunas, desparasitación y será esterilizado.