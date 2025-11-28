Turista extranjera cae a canal en trajinera de Xochimilco y logran rescatarla a tiempo (VIDEO)

Una turista sobreviviÃ³ a una caÃ­da en una trajinera gracias a la rÃ¡pida reacciÃ³n de sus acompaÃ±antes.. Foto: Captura de pantalla de video/ Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Una turista extranjera cayÃ³ al agua mientras viajaba en una trajinera en los canales de Xochimilco, en Ciudad de MÃ©xico. El incidente ocurriÃ³ cuando la visitante perdiÃ³ el equilibrio y cayÃ³ directamente al canal durante un recorrido recreativo. Sus acompaÃ±antes reaccionaron de inmediato y lograron sujetarla por los brazos para evitar que se hundiera.

El hecho quedÃ³ registrado en un video grabado por otra pasajera, quien captÃ³ el momento en que dos hombres y una mujer se acercaron a la orilla de la embarcaciÃ³n para tomar a la turista y levantarla. En las imÃ¡genes se observa cÃ³mo los tres la sostienen y la suben al piso de la trajinera. La mujer quedÃ³ acostada mientras sus acompaÃ±antes verificaban que estuviera consciente y respirando con normalidad.

Los testigos seÃ±alaron que la caÃ­da ocurriÃ³ de manera repentina y que la profundidad del canal representÃ³ un riesgo inmediato. TambiÃ©n comentaron que la presencia de vegetaciÃ³n acuÃ¡tica dificultÃ³ el movimiento de la turista en el agua, lo que aumentÃ³ el riesgo de que no pudiera salir por sÃ­ sola.

pic.twitter.com/j4I32sij5k ya peda cayÃ³ a las aguas negras de #Xochimilco y hasta las nalgas mostrÃ³ la doÃ±a, debe dar gracias a Dios que pudo salir de esas aguas y de la alcaldÃ­a con vida y con sus cosas materiales por esa alcaldÃ­a estÃ¡ podrida @XochimilcoAl #CDMX listos para elâ€¦ — REPORTINQUIETO uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCAB (@REPORTINQUIETO) November 26, 2025

Video del rescate circula en redes y genera debate

El video del accidente se difundiÃ³ en redes sociales y generÃ³ reacciones entre usuarios que seÃ±alaron los riesgos frecuentes en los paseos turÃ­sticos de Xochimilco. Entre los comentarios se mencionÃ³ que muchos visitantes realizan los recorridos con bebidas alcohÃ³licas y sin portar chaleco salvavidas, lo que incrementa la posibilidad de accidentes.

Otros usuarios hicieron referencia a incidentes previos registrados en los canales, donde personas han caÃ­do al agua al intentar cambiar de embarcaciÃ³n, pararse en puntos no permitidos o acercarse demasiado al borde. Diversos mensajes retomaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y cumplir con los reglamentos establecidos por las autoridades.

El debate tambiÃ©n incluyÃ³ comentarios sobre la supervisiÃ³n en los embarcaderos, el control de bebidas y la atenciÃ³n de los prestadores de servicios. Usuarios seÃ±alaron que los recorridos son una actividad de alto flujo turÃ­stico y que requieren vigilancia constante para disminuir riesgos.

Normas vigentes para paseos en trajinera

Las autoridades locales han implementado lineamientos despuÃ©s de incidentes registrados en aÃ±os anteriores. Entre las reglas vigentes se encuentran la prohibiciÃ³n de brincar entre trajineras, la restricciÃ³n de sacar manos o pies fuera de la embarcaciÃ³n y el uso obligatorio de chalecos salvavidas durante el recorrido.

Los lineamientos tambiÃ©n establecen lÃ­mites en la cantidad de alcohol permitida: un mÃ¡ximo de tres cervezas por persona o una botella de un litro por trajinera. SegÃºn autoridades, estas medidas buscan reducir incidentes relacionados con pÃ©rdida de equilibrio o caÃ­das desde la orilla de la embarcaciÃ³n.

Las trajineras tambiÃ©n deben contar con equipo bÃ¡sico de emergencia y seguir rutas vigiladas por personal del embarcadero. Las autoridades han reiterado la importancia de que los visitantes cumplan las normas, ya que las condiciones del canal â€”como la profundidad y la vegetaciÃ³n acuÃ¡ticaâ€” pueden impedir que una persona salga del agua sin apoyo.

Antecedentes de accidentes en Xochimilco

Los canales de Xochimilco han registrado incidentes en distintos aÃ±os. En 2019, un joven de 20 aÃ±os cayÃ³ de una trajinera al intentar cruzar a otra embarcaciÃ³n y muriÃ³ ahogado. A partir de ese caso se modificaron los lineamientos de operaciÃ³n, se reforzÃ³ la vigilancia y se implementaron nuevas medidas de prevenciÃ³n.

AdemÃ¡s, registros de autoridades seÃ±alan que durante periodos de alta afluencia se incrementa el nÃºmero de llamados de auxilio por caÃ­das al agua. En varios de los incidentes las personas involucradas habÃ­an consumido bebidas alcohÃ³licas o no siguieron las indicaciones de seguridad.

Los prestadores de servicio en Xochimilco han reiterado que se deben respetar las normas para evitar riesgos, especialmente durante fines de semana y temporadas vacacionales, cuando aumenta el nÃºmero de visitantes en los canales.