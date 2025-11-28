Turista
Turista extranjera cae a canal en trajinera de Xochimilco y logran rescatarla a tiempo (VIDEO)Una turista cayÃ³ al agua durante un paseo en trajinera en Xochimilco y fue rescatada por sus acompaÃ±antes.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Una turista extranjera cayÃ³ al agua mientras viajaba en una trajinera en los canales de Xochimilco, en Ciudad de MÃ©xico. El incidente ocurriÃ³ cuando la visitante perdiÃ³ el equilibrio y cayÃ³ directamente al canal durante un recorrido recreativo. Sus acompaÃ±antes reaccionaron de inmediato y lograron sujetarla por los brazos para evitar que se hundiera.
El hecho quedÃ³ registrado en un video grabado por otra pasajera, quien captÃ³ el momento en que dos hombres y una mujer se acercaron a la orilla de la embarcaciÃ³n para tomar a la turista y levantarla. En las imÃ¡genes se observa cÃ³mo los tres la sostienen y la suben al piso de la trajinera. La mujer quedÃ³ acostada mientras sus acompaÃ±antes verificaban que estuviera consciente y respirando con normalidad.
Los testigos seÃ±alaron que la caÃda ocurriÃ³ de manera repentina y que la profundidad del canal representÃ³ un riesgo inmediato. TambiÃ©n comentaron que la presencia de vegetaciÃ³n acuÃ¡tica dificultÃ³ el movimiento de la turista en el agua, lo que aumentÃ³ el riesgo de que no pudiera salir por sÃ sola.
Video del rescate circula en redes y genera debate
El video del accidente se difundiÃ³ en redes sociales y generÃ³ reacciones entre usuarios que seÃ±alaron los riesgos frecuentes en los paseos turÃsticos de Xochimilco. Entre los comentarios se mencionÃ³ que muchos visitantes realizan los recorridos con bebidas alcohÃ³licas y sin portar chaleco salvavidas, lo que incrementa la posibilidad de accidentes.
Otros usuarios hicieron referencia a incidentes previos registrados en los canales, donde personas han caÃdo al agua al intentar cambiar de embarcaciÃ³n, pararse en puntos no permitidos o acercarse demasiado al borde. Diversos mensajes retomaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y cumplir con los reglamentos establecidos por las autoridades.
El debate tambiÃ©n incluyÃ³ comentarios sobre la supervisiÃ³n en los embarcaderos, el control de bebidas y la atenciÃ³n de los prestadores de servicios. Usuarios seÃ±alaron que los recorridos son una actividad de alto flujo turÃstico y que requieren vigilancia constante para disminuir riesgos.
Normas vigentes para paseos en trajinera
Las autoridades locales han implementado lineamientos despuÃ©s de incidentes registrados en aÃ±os anteriores. Entre las reglas vigentes se encuentran la prohibiciÃ³n de brincar entre trajineras, la restricciÃ³n de sacar manos o pies fuera de la embarcaciÃ³n y el uso obligatorio de chalecos salvavidas durante el recorrido.
Los lineamientos tambiÃ©n establecen lÃmites en la cantidad de alcohol permitida: un mÃ¡ximo de tres cervezas por persona o una botella de un litro por trajinera. SegÃºn autoridades, estas medidas buscan reducir incidentes relacionados con pÃ©rdida de equilibrio o caÃdas desde la orilla de la embarcaciÃ³n.
Las trajineras tambiÃ©n deben contar con equipo bÃ¡sico de emergencia y seguir rutas vigiladas por personal del embarcadero. Las autoridades han reiterado la importancia de que los visitantes cumplan las normas, ya que las condiciones del canal â€”como la profundidad y la vegetaciÃ³n acuÃ¡ticaâ€” pueden impedir que una persona salga del agua sin apoyo.
Antecedentes de accidentes en Xochimilco
Los canales de Xochimilco han registrado incidentes en distintos aÃ±os. En 2019, un joven de 20 aÃ±os cayÃ³ de una trajinera al intentar cruzar a otra embarcaciÃ³n y muriÃ³ ahogado. A partir de ese caso se modificaron los lineamientos de operaciÃ³n, se reforzÃ³ la vigilancia y se implementaron nuevas medidas de prevenciÃ³n.
AdemÃ¡s, registros de autoridades seÃ±alan que durante periodos de alta afluencia se incrementa el nÃºmero de llamados de auxilio por caÃdas al agua. En varios de los incidentes las personas involucradas habÃan consumido bebidas alcohÃ³licas o no siguieron las indicaciones de seguridad.
Los prestadores de servicio en Xochimilco han reiterado que se deben respetar las normas para evitar riesgos, especialmente durante fines de semana y temporadas vacacionales, cuando aumenta el nÃºmero de visitantes en los canales.