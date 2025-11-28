Vinculan a proceso a “El Goofy”, autor intelectual de la ejecución del abogado David Cohen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso este viernes 28 a Jorge “N”, conocido como “El Goofy”, por el delito de homicidio en agravio del abogado David Cohen Sacal, quien fue víctima de un ataque armado a plena luz del día en las escalinatas de Ciudad Judicial el pasado 13 de octubre.

De acuerdo con reportes periodísticos, la resolución fue emitida en los juzgados de Doctor Lavista, donde la autoridad judicial también estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras continúa el proceso penal.

Según lo informado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Jorge Antonio “N” habría participado como autor intelectual en el ataque ocurrido el 13 de octubre último en las escalinatas de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, donde Cohen recibió un disparo en la cabeza cuando se dirigía a su vehículo.

El litigante, involucrado en casos de alto perfil como el conflicto interno en la Cooperativa Cruz Azul y procedimientos relacionados con empresas de casinos, falleció al día siguiente en un hospital privado.

La Policía de Investigación (PDI) aprehendió a “El Goofy” en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco. Esta detención se sumó a las ya realizadas contra Héctor “N”, capturado en flagrancia el mismo día del ataque, y Donovan “N”, detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 15 de octubre en Iztapalapa. Ambos fueron vinculados a proceso por homicidio y permanecen en prisión preventiva.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó videograbaciones en las que se observa a Jorge “N” reunido con Héctor “N” y Donovan “N” en un inmueble de la colonia Doctores, material que —según los reportes— fue incorporado como dato de prueba.

En las imágenes, “El Goofy” es identificado como quien les explicaría a los sicarios la forma en que debía realizarse la agresión, además de mostrar una fotografía de la víctima y el momento en que se entregaron las presuntas armas que fueron utilizadas.

También se señaló que Héctor “N”, uno de los presuntos autores materiales, vestía la misma sudadera azul que portaba al momento de su detención en flagrancia el 13 de octubre. De acuerdo con los registros del caso, “El Goofy” habría sido su compañero en la secundaria.

Al término de la diligencia, el abogado defensor del imputado declinó realizar declaraciones.

Con esta resolución, “El Goofy” queda formalmente sometido a proceso como el principal señalado por la planeación del ataque contra Cohen.