Alerta por bajas temperaturas en esta alcaldía de la CDMX

Emiten alerta por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan, CDMX. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en la demarcación Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del domingo 30 de noviembre.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 30/11/2025, en la demarcación @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/znYpOVBuLu — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2025

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.