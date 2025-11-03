FGJCDMX dará acompañamiento psicológico a víctimas rescatadas de la Casa Hogar de las Mercedes. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro días del operativo en el que fueron rescatadas 80 niñas y adolescentes del albergue privado Casa de las Mercedes I.A.P, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que aplicará entrevistas especializadas con acompañamiento psicológico a las víctimas reubicadas, con el propósito de determinar si los abusos denunciados responden a casos aislados o a un patrón sistemático de violencia dentro de la institución.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina recordó que, como parte de las diligencias ministeriales, ejecutó cateos en las dos sedes del albergue —ubicadas en la colonia San Rafael—, donde fueron asegurados equipos de cómputo y documentación.

La dependencia señaló que busca localizar los expedientes de las niñas, adolescentes y personal que han tenido vínculos con la institución en los últimos años.

El organismo encabezado por Bertha Alcalde informó que el plan de investigación incluye entrevistas especializadas a todas las menores reubicadas, las cuales se realizarán bajo acompañamiento psicológico y conforme a protocolos de protección infantil.

Dichas entrevistas permitirán determinar si los abusos denunciados fueron hechos aislados o si existió un patrón de violencia sistemática dentro del centro.

De acuerdo con la Fiscalía local, también se revisarán los posibles grados de responsabilidad de quienes tuvieron conocimiento o participaron —de forma directa o indirecta— en las agresiones, sin excluir a ninguna persona del alcance de la indagatoria.

El caso de la Casa de las Mercedes llamó la atención pública luego de que el pasado 29 de agosto 80 niñas y adolescentes fueran rescatadas del lugar durante un operativo conjunto entre la FGJCDMX y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, tras denuncias por violación, explotación y traslado irregular de menores.

Las autoridades ya detuvieron a Aquiles “N”, acusado de violación agravada cometida en agravio de una menor de 17 años. El señalado ya fue vinculado a proceso por los delitos mencionados.

La autoridad judicial también estableció medidas de protección para las víctimas.

En tanto, las indagatorias contemplan la actuación tanto de la directora del centro, Ángela “N”, como de su madre, Claudia “N”, presuntas responsables del traslado de una menor de manera irregular a un domicilio particular donde habría sido víctima de explotación doméstica y abuso sexual, este último presuntamente perpetrado por Aquiles “N”.