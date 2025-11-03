Joven de 16 años que intentó robar mercancía en un Aurrerá mata a guardia de seguridad en el Centro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un guardia de seguridad privada fue asesinado por un joven de 16 años, quien le disparó en la nuca dentro de una tienda Aurrerá, ubicada en la calle Allende, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El presunto responsable fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de una persecución policiaca en la zona, que es una de las más transitadas y vigiladas del Centro Histórico de la capital mexicana.

En un comunicado, la dependencia precisó que, de acuerdo con testimonios de trabajadores del establecimiento, el presunto asesino ingresó al lugar e intentó ocultar mercancía entre sus ropas.

Cuando el guardia afectado lo encaró y le pidió retirarse, el sujeto fingió salir del local, pero sacó un arma de fuego y disparó directamente contra él. Después huyó a pie sobre la misma calle.

Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por el arma de fuego. La zona fue acordonada para las diligencias ministeriales y el levantamiento del cuerpo.

En tanto, elementos policiales revisaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento y, con apoyo del Centro de Comando y Control (C2) Centro, realizaron un cerco virtual y el videoreplay de la ruta de escape.

Las imágenes permitieron ubicar al presunto agresor cuando ingresaba a una vecindad en la calle República de Chile.

Tras una búsqueda dentro del inmueble y una breve persecución, los oficiales localizaron al joven, que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

El crimen ocurrió en una de las zonas más transitadas y vigiladas del Centro Histórico, donde comerciantes y trabajadores han denunciado el aumento de robos y agresiones dentro de establecimientos, a pesar de los operativos permanentes de la policía capitalina.