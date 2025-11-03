Policía de investigación es detenido por matar a un hombre en calles de Tláhuac

Policía de Investigación de la CDMX . Foto: @PDI_FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un elemento de la Policía de Investigación (PDI) por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre con arma de fuego en la alcaldía Tláhuac.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez notificó sobre la detención del señalado en un comunicado, donde precisó que el señalado fue aprehendido mientras portaba 17 bolsas con marihuana, un arma de fuego negra, 65 cartuchos útiles y cinco cargadores.

El homicidio referido ocurrió en el cruce de Eje 10 Oriente y la calle Santa Catarina, en la colonia Ampliación Santa Catarina, donde el presunto responsable agredió con un arma de fuego a otro hombre, que fue trasladado por sus familiares a un hospital, donde posteriormente falleció.

Tras los hechos, personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente rastreó mediante videovigilancia al sospechoso, que viajaba en un automóvil blanco.

Con esa información, uniformados implementaron un operativo en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco y lo detuvieron sobre la avenida Tláhuac, esquina con San Rafael Atlixco.

El detenido, de 38 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y la posible relación entre lo asegurado y el homicidio.

La SSC confirmó a Proceso que el detenido es integrante de la PDI, organización perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Al cierre de esta publicación, el organismo encabezado por Bertha Alcalde no se ha pronunciado sobre el homicidio y la presunta participación de su elemento.