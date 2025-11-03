Clima

Se pondrá peor el frío en estas alcaldías de CDMX para la madrugada del martes; habrá heladas

Comenzará a bajar la temperatura desde la noche de hoy lunes y llegará hasta un grado; autoridades emitieron las siguientes recomendaciones.
Nacional
lunes, 3 de noviembre de 2025 · 14:58

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó Alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del lunes y la madrugada y mañana del martes

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 22:00 horas de 3 de octubre y las 08:00 horas del 4 de octubre.

La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

 

 

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 22:00 horas del 03/11/25 y las 08:00 horas del 04/11/25.

 

 

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del lunes 03/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 04/11/2025 en las alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

