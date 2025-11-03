Se pondrá peor el frío en estas alcaldías de CDMX para la madrugada del martes; habrá heladas

Frío la noche del domingo en la capital del país. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó Alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del lunes y la madrugada y mañana del martes

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 22:00 horas de 3 de octubre y las 08:00 horas del 4 de octubre.

La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 22:00 horas del 03/11/25 y las 08:00 horas del 04/11/25.

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del lunes 03/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 04/11/2025 en las alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.