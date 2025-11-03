Vinculan a proceso a sujeto que mató a su pareja en la colonia Mártires de Tacubaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a Samuel “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido el pasado 30 de octubre en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón.

Lo anterior lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un comunicado en el que precisó que el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida con signos de asfixia por estrangulamiento y heridas punzocortantes, luego de que vecinos solicitaran auxilio a través del número de emergencias.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en el lugar a Samuel “N”, quien presentaba lesiones en el cuello, aparentemente autoinfligidas, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Una vez que fue dado de alta, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra el 2 de noviembre.

En la audiencia inicial, el juez determinó su vinculación a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.