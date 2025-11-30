Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del lunes en la siguiente alcaldía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes en una alcaldía.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 1 de diciembre.

La Alerta Amarilla por frío se activó para la demarcación Tlalpan.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 01/12/2025, en la demarcación @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QO1zJo7RBx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 30, 2025

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura Ingerir abundante agua Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.