Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del lunes en la siguiente alcaldía

Clima
Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del lunes en la siguiente alcaldíaSe pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 1 de diciembre en esta demarcación
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes en una alcaldía.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 1 de diciembre.
La Alerta Amarilla por frío se activó para la demarcación Tlalpan.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 01/12/2025, en la demarcación @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QO1zJo7RBx— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 30, 2025
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.