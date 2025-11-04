Arrecia el frío en CDMX; alerta por heladas en la madrugada del miércoles para esta alcaldía

Clima
Arrecia el frío en CDMX; alerta por heladas en la madrugada del miércoles para esta alcaldíaLa temperatura llegará a bajar hasta un grado en las primeras horas del 5 de noviembre; atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alerta Naranja y Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:01 horas a las 08:00 horas del 5 de noviembre de 2025.
La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para la Alcaldía Tlalpan, con temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:01 horas a las 08:00 horas.
Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 05/11/2025 en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Recomendaciones contra el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.