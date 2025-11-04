Caen siete presuntos extorsionadores por amenazar a huéspedes y empleados de un hotel en la CDMX

Detienen a siete presuntos extorsionadores, tres de ellos menores de edad, en la CDMX. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Siete personas, entre ellas tres menores de edad, fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, por su presunta responsabilidad en amenazar con armas de fuego a huéspedes y empleados de un hotel en la colonia Popular Rastro.

De acuerdo con un comunicado de la SSC, los agentes atendieron una denuncia ciudadana que alertó sobre un grupo armado dentro del hotel, ubicado sobre la avenida Canal del Norte.

Los oficiales se dirigieron al lugar y en el sitio fueron arrestados dos jóvenes de 15 y 18 años, a quienes se les aseguró una pistola con 13 cartuchos útiles y una bolsa con aproximadamente 150 gramos de marihuana.

Tras la detención inicial, otros sujetos escaparon a bordo de motocicletas, lo que derivó en una persecución que se extendió a la alcaldía Venustiano Carranza.

Entonces, en la colonia Emilio Carranza, policías detuvieron a dos hombres de 16 y 20 años, quienes manipulaban bolsas con marihuana y portaban un arma de fuego con cuatro cartuchos, además de cerca de un kilogramo del mismo enervante.

Una segunda persecución concluyó sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A Madero, donde los oficiales aseguraron a dos presuntos implicados más, también en posesión de un arma y varias bolsas con marihuana.

Según el reporte, un séptimo hombre, de 28 años, intentó impedir la detención apuntando con un arma, por lo que también fue arrestado.

Los siete detenidos fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.