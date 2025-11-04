Clara Brugada defiende el aumento de tarifa del transporte público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió el reciente aumento de 1.50 pesos al transporte concesionado al asegurar que la capital mantiene las tarifas más bajas del país.

Durante la conferencia de prensa sobre los resultados de la medición de pobreza en la ciudad, Brugada sostuvo que el incremento responde a la necesidad de garantizar el mantenimiento de las unidades y a un contexto de inversión pública histórica en movilidad.

“El precio o la tarifa del transporte concesionado aumenta con condiciones. Hay al menos diez puntos comprometidos por el transporte concesionado de mejora que tienen que hacer”, afirmó.

En tanto, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, informó que ya comenzaron las inspecciones en 37 Centros de Transferencia Modal (Cetram) y en puntos aleatorios, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), para revisar que las tarifas estén visibles y que las unidades cumplan con los lineamientos acordados.

Entre los compromisos, detalló, los operadores deberán portar licencia tipo C vigente y visible, contar con seguro de responsabilidad civil, someter las unidades a revisión diaria de luces, puertas, llantas y frenos, y mantener en funcionamiento los botones de auxilio, cámaras y GPS.

También se puso en marcha un programa de capacitación y profesionalización de los operadores, con certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), y se acordó ubicar los cruceros peligrosos detectados en el Informe Trimestral de Hechos de Tránsito para establecer medidas preventivas conjuntas.

Además, las unidades deberán cumplir con la revista vehicular anual, regularizar trámites pendientes y respetar únicamente las paradas autorizadas y los carriles exclusivos de otros sistemas de transporte.

García Nieto enfatizó que habrá cero tolerancia con el consumo de alcohol o drogas por parte de conductores, así como prohibición del uso del teléfono celular y audífonos durante la conducción.

“El aumento tiene que estar destinado al mantenimiento”, enfatizó al señalar que los transportistas deberán garantizar mejores condiciones físicas y de seguridad en sus unidades

El funcionario detalló que, como parte del Programa de Sustitución, del 5 de octubre al 4 de noviembre se han chatarrizado 425 microbuses y están en proceso mil 84 unidades adicionales, con recursos del fideicomiso Fifintra, destinado a renovar el parque vehicular y reemplazar unidades que han cumplido su vida útil.

Brugada, por su parte, afirmó que el Metro es “el programa social más grande” de la capital, al mantenerse subsidiado en un costo de 5 pesos, muy por debajo de los sistemas de transporte en otros estados y países.

“Las tarifas del transporte público en la Ciudad de México son las más baratas del país. Si comparamos el Metro con otros del mundo, como los de Argentina o Colombia, donde el boleto cuesta 15 pesos, aquí sigue costando cinco y hay un gran subsidio”, declaró

¿Cuál es el precio actual del transporte concesionado?

Desde el ajuste de 1.50 pesos, las tarifas son:

Microbuses y vagonetas: $7.50 hasta 5 km, $8.00 de 5 a 12 km y $9.00 más de 12 km.

Autobuses: $8.50 hasta 12 km y $9.50 más de 12 km.

Corredores: tarifa única de $9.50.

Aplica tarifa nocturna con recargo del 20% entre las 23:00 y las 6:00 horas.