Diputados del PRI protestan con sombreros “ensangrentados” por asesinato de Carlos Manzo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con sombreros que simulaban que tenían sangre puestos sobre sus curules, los diputados priistas protestaron por la violencia en Michoacán y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Asimismo, la bancada del PAN, puso velas en honor al edil y un cuadro con referencias a líderes michoacanos asesinados.

Asimismo, la Cámara de Diputados brindó cuatro minutos de silencio por los fallecidos en el incendio en una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora, también por la directora general de Proceso Legislativo, María Elena Sánchez Algarín y por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Francisco Rojas Gutiérrez.

“El pasado sábado primero de noviembre fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan Michoacán. Su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México. En memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán solicito a las y los diputados guardar un minuto de silencio”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Por su parte, los diputados del PAN pusieron velas y un cuadro a un costado de sus curules con un sombrero, en referencia a Carlos Manzo; una mariposa, por el asesinato del ambientalista michoacano, Homero Gómez; y un limón en referencia al Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán.