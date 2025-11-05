El C5 podrá ver cámaras de comercios afiliados a la Canaco en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México ampliará su red de videovigilancia con la incorporación de cámaras privadas de establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), tras la firma de un convenio entre los empresarios y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

En un comunicado, el organismo encabezado por Salvador Guerrero Chiprés informó que “la alianza posibilita la visibilidad de las cámaras de Canaco desde la central de monitoreo del C5”, lo que permitirá que las autoridades accedan en tiempo real a los sistemas de seguridad de empresas privadas para atender emergencias o delitos en sus inmediaciones

La medida se enmarca en la estrategia del programa Ojos que te Cuidan, con el que el C5 busca integrar más dispositivos de videovigilancia a la red pública.

Chiprés precisó que en el último año se sumaron 30 mil 400 cámaras y que la incidencia delictiva en zonas con conexión privada ha disminuido entre 20 y 70 por ciento

El convenio con la Canaco —que agrupa a más de 40 mil empresas del sector comercio, servicios y turismo— formaliza la colaboración entre el gobierno y el sector privado en materia de vigilancia y seguridad pública.

Según el propio C5, el acuerdo refuerza la cooperación institucional, mientras que los datos oficiales de la actual administración local reflejan una reducción del 59% en la incidencia delictiva en la capital, además de un avance de entre 8 y 12 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.