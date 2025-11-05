Hallan drogas y armas en una vivienda de la colonia Doctores

CDMX
Hallan drogas y armas en una vivienda de la colonia DoctoresUn menor de edad que vigilaba el inmueble fue detenido por elementos locales y federales.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La SecretarÃa de Seguridad Ciudadana (SSC) y la FiscalÃa General de Justicia de la Ciudad de MÃ©xico (FGJCDMX) aseguraron un inmueble relacionado con el almacenamiento de armas de fuego y droga durante un cateo realizado en la colonia Doctores, alcaldÃa CuauhtÃ©moc.
En el lugar, las autoridades aseguraron una bolsa de plÃ¡stico color negro que contenÃa mariguana, 80 envoltorios de papel blanco con cocaÃna, 111 bolsitas de plÃ¡stico transparente con mariguana; dos armas de fuego cortas, un arma larga, un silenciador, cinco cargadores y mÃ¡s de 66 cartuchos Ãºtiles.
Tras la ejecuciÃ³n del cateo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo VÃ¡zquez, informÃ³ en su cuenta de X que un menor de edad fue detenido por su presunta responsabilidad en el resguardo del inmueble utilizado para ilÃcitos.
De acuerdo con un comunicado de la SSC, el operativo se efectuÃ³ en un predio ubicado en la calle Pedro Miranda, tras denuncias vecinales que seÃ±alaban el almacenamiento y distribuciÃ³n de drogas.
El operativo se llevÃ³ a cabo en coordinaciÃ³n con la SecretarÃa de Marina (Semar), la SecretarÃa de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).
En tanto, el inmueble fue asegurado y sellado, mientras que el detenido fue puesto a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico especializado en justicia para adolescentes.