Hallan drogas y armas en una vivienda de la colonia Doctores

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana (SSC) y la FiscalÃ­a General de Justicia de la Ciudad de MÃ©xico (FGJCDMX) aseguraron un inmueble relacionado con el almacenamiento de armas de fuego y droga durante un cateo realizado en la colonia Doctores, alcaldÃ­a CuauhtÃ©moc.

En el lugar, las autoridades aseguraron una bolsa de plÃ¡stico color negro que contenÃ­a mariguana, 80 envoltorios de papel blanco con cocaÃ­na, 111 bolsitas de plÃ¡stico transparente con mariguana; dos armas de fuego cortas, un arma larga, un silenciador, cinco cargadores y mÃ¡s de 66 cartuchos Ãºtiles.

Tras la ejecuciÃ³n del cateo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo VÃ¡zquez, informÃ³ en su cuenta de X que un menor de edad fue detenido por su presunta responsabilidad en el resguardo del inmueble utilizado para ilÃ­citos.

De acuerdo con un comunicado de la SSC, el operativo se efectuÃ³ en un predio ubicado en la calle Pedro Miranda, tras denuncias vecinales que seÃ±alaban el almacenamiento y distribuciÃ³n de drogas.

El operativo se llevÃ³ a cabo en coordinaciÃ³n con la SecretarÃ­a de Marina (Semar), la SecretarÃ­a de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

En tanto, el inmueble fue asegurado y sellado, mientras que el detenido fue puesto a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico especializado en justicia para adolescentes.