Instalan módulo de vacunación contra Covid-19, sarampión y tétanos en el Zócalo

La población podrá acceder a vacunas contra COVID-19, influenza, neumococo, triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y tétanos, como parte de una campaña que se mantendrá activa hasta marzo de 2026. 
miércoles, 5 de noviembre de 2025 · 10:41

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el marco del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano —que se realiza cada martes en el Zócalo capitalino—, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en dichas jornadas habilitará un módulo de vacunación gratuito.  

En ese espacio, la población podrá acceder a vacunas contra COVID-19, influenza, neumococo, triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y tétanos, como parte de una campaña que se mantendrá activa hasta marzo de 2026. 

El anuncio se realizó durante la Audiencia Pública número 49, donde Brugada atendió a 25 personas de manera individual. De acuerdo con datos del propio gobierno, el evento reunió a mil 692 asistentes, de los cuales 929 fueron canalizados a distintas dependencias.  

