Pensión Hombres Bienestar: comienza el pago del bimestre septiembre-octubre en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN CDMX) informó que a partir del 4 de noviembre de 2025 comenzará a reflejarse el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre del Programa Pensión Hombres Bienestar.

El aviso oficial, difundido a través de las redes institucionales del Gobierno de la Ciudad de México y la SEBIEN CDMX, confirmó que el apoyo económico estará disponible para consulta en las tarjetas de los beneficiarios desde esa fecha.

El programa otorga un apoyo bimestral de 3, 000 pesos a hombres de 60 a 64 años residentes en la Ciudad de México. La dispersión se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir a módulos o puntos específicos.

Calendario confirmado por la SEBIEN CDMX

El depósito del bimestre septiembre-octubre se llevará a cabo a partir del 4 de noviembre y se espera que todos los beneficiarios puedan disponer del recurso durante los siguientes días hábiles.

La SEBIEN recomendó verificar el saldo directamente a través de la aplicación o el número de atención del Banco del Bienestar, con el fin de confirmar la recepción del pago.

El programa opera de manera independiente a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, pues su objetivo es atender a hombres de 60 a 64 años que aún no cumplen con la edad para integrarse a la pensión federal.

Requisitos para conservar el apoyo

La dependencia recordó que los beneficiarios deben mantener actualizados sus datos personales y cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 60 y 64 años de edad cumplidos.

Residir en la Ciudad de México.

No recibir otro apoyo económico similar de carácter público o social.

En caso de incumplir estos requisitos o registrar información incorrecta, el apoyo puede suspenderse. También se cancela cuando el beneficiario cumple 65 años o cambia de domicilio fuera de la capital.

Pensión para personas con discapacidad

De forma paralela, la SEBIEN mantiene la Pensión para Personas con Discapacidad de 30 a 64 años, con un monto bimestral de 3 200 pesos.

Este programa opera en coordinación con el Gobierno de México y los estados que han firmado el convenio de universalización, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Sinaloa.

Durante noviembre de 2025 no se abrirán nuevos registros para esta modalidad, debido a que el mes estará destinado únicamente a la dispersión de pagos.

Qué hacer si el depósito no se refleja

La Secretaría indicó que, si el depósito no aparece reflejado en la tarjeta, los beneficiarios deben acudir al módulo de atención más cercano o comunicarse con la línea de apoyo del Banco del Bienestar.

El personal verificará que la tarjeta esté activa y que los datos del beneficiario se encuentren actualizados.