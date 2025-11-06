Detienen a siete presuntos integrantes de La Unión Tepito en cuatro cateos simultáneos en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Siete presuntos integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos durante cuatro cateos simultáneos realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en domicilios ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que los cateos se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), como parte de las acciones para desarticular grupos generadores de violencia en la capital.

De acuerdo con un comunicado de la SSC, en un inmueble de la colonia Morelos, en Venustiano Carranza, se aseguraron 287 dosis de cocaína, 10 gramos adicionales de la misma sustancia y 300 gramos de marihuana a granel, además de dos teléfonos celulares.

En otro domicilio de la misma colonia, pero en la alcaldía Cuauhtémoc, los policías decomisaron 401 dosis de posible cocaína y detuvieron a dos mujeres de 65 y 37 años y a un hombre de 38.

De manera simultánea, en la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, fueron detenidos un hombre de 28 años y una mujer de 29, con 306 dosis de cocaína y 120 bolsitas con marihuana.

En la colonia Vallejo, Gustavo A. Madero, se realizó el cuarto cateo, donde un hombre de 65 años y una mujer de 41 fueron detenidos y se aseguró aproximadamente un kilogramo de cocaína.

Los inmuebles fueron sellados y puestos bajo resguardo policial, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la SSC, las investigaciones apuntan a que los implicados forman parte de una célula de La Unión Tepito, dedicada al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el homicidio.