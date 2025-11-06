Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del viernes en estas alcaldías

Clima
Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del viernes en estas alcaldíasPrecaución por bajas temperaturas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 7 de noviembre. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 07 de noviembre 2025.
La Alerta Amarilla por frío se activó para las zonas serranas de las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 07/11/2025 en zonas serranas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/vXea3ODT1F— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 6, 2025
Recomendaciones
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.