Procesan a cinco de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a seis mariachis en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a cinco presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Malportados”, por su presunta responsabilidad en el secuestro y tortura de seis mariachis en la alcaldía Tlalpan.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, de acuerdo con la investigación, las víctimas fueron contactadas mediante mensajes para una supuesta contratación en un evento musical en la colonia San Bartolo El Chico.

Tras concluir su actuación, los músicos fueron amenazados con armas de fuego, despojadas de sus pertenencias y agredidas físicamente.

Dos de ellos fueron obligados a comunicarse con sus familiares para exigir dinero a cambio de su liberación, antes de ser abandonados en otra colonia, donde fueron auxiliados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Este jueves 6 de noviembre, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los dos adultos imputados, quienes además enfrentan acusaciones por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Ambos permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, con un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

En tanto, los tres menores de edad implicados quedaron sujetos a internamiento preventivo bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con un plazo de 45 días para el cierre de su proceso.

El grupo de “Los Malportados” había sido identificado por la autoridad capitalina como generador de violencia en las zonas sur y oriente de la ciudad, particularmente en delitos de secuestro y extorsión.

La detención de los señalados ocurrió el pasado 27 de octubre, según informó la SSC en un comunicado en el que precisó que dos de los mariachis de 35 y 31 años, presentaban quemaduras en el 80 y el 25% del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un hospital, mientras que los otros cuatro tenían golpes en distintas partes del cuerpo.

La captura de los implicados derivó de labores conjuntas entre la FGJCDMX y la SSC en las que se aseguraron un arma corta con dos cartuchos útiles, 100 dosis de cocaína y 11 identificaciones, entre ellas una de una institución de procuración de justicia.