Dan de alta a dos niños de 2 años heridos en la explosión de pipa en Iztapalapa

La explosión de una pipa en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que fueron dados de alta los dos menores de 2 años, Isai Santiago y Jazlyn Azuleth, que resultaron lesionados tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, el 10 de septiembre pasado.

En su cuenta de X, la dependencia informó que Isai Santiago concluyó satisfactoriamente su proceso de atención en el Hospital Tacubaya, mientras que Jazlyn finalizó su recuperación en el Hospital Shriners de Galveston, Texas.

Hasta este 7 de octubre, solo una persona continúa hospitalizada: Guadalupe Guerrero López, de 22 años, quien recibe atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La Secretaría destacó que la recuperación de las víctimas fue posible por el trabajo interinstitucional del sector salud, con la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar y Pemex.

En el caso de la menor Jazlyn Azuleth, la dependencia agradeció el apoyo de la Fundación Michou y Mau, que gestionó su traslado a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

La tragedia ocurrió el 10 de septiembre último, cuando una pipa de gas LP explotó al circular por el puente vehicular de La Concordia, en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. El fuego alcanzó varios vehículos y viviendas cercanas, dejando un saldo de 32 personas fallecidas y decenas de lesionados.

Un mes después de la tragedia, el 10 de octubre, la Fiscalía capitalina determinó que la causa del accidente fue la falta de pericia del conductor y el exceso de velocidad.

A casi dos meses de la explosión, el pasado 4 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se han alcanzado 27 acuerdos reparatorios con familiares de las personas afectadas.