Persisten bajas temperaturas durante el fin de semana en estas alcaldías de la CDMX

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 8 de noviembre. Atienda las siguientes recomendaciones.
viernes, 7 de noviembre de 2025 · 14:34

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 8 de noviembre de 2025 en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 8 de noviembre de 2025.

La SGIRPC emitió un aviso especial por descenso de temperatura en la capital en lo que resta del fin de semana, del domingo 9 de noviembre y hasta el día 11, cuando se prevén mínimas entre 2 y 6 Celsius en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11 grados en la zona del valle.

Recomendaciones

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

