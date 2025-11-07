Persisten bajas temperaturas durante el fin de semana en estas alcaldías de la CDMX

Bajas temperaturas en el centro de la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 8 de noviembre de 2025 en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 8 de noviembre de 2025.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 08/11/2025 en las demarcaciones: @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/p59FhonGMl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 7, 2025

La SGIRPC emitió un aviso especial por descenso de temperatura en la capital en lo que resta del fin de semana, del domingo 9 de noviembre y hasta el día 11, cuando se prevén mínimas entre 2 y 6 Celsius en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11 grados en la zona del valle.

???? Aviso especial por descenso de temperatura en la Ciudad de México. La noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre se prevé marcado descenso de temperatura en la #CiudadDeMéxico, con mínimas entre 2 y 6°C en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11°C en la zona… pic.twitter.com/3UKKhymoB1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 7, 2025

Recomendaciones

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.