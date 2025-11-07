Vinculan a proceso al sujeto que agredió sexualmente a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uriel “N”, el presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue vinculado a proceso por un juez de control, pero por una agresión cometida contra otra mujer el mismo día que agredió a la mandataria.

De acuerdo con reportes periodísticos, en la audiencia inicial la autoridad judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el señalado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue ingresado el jueves 6 de noviembre.

Además, el juez estableció un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La agresión contra la presidenta ocurrió el pasado 4 de noviembre mientras la morenista daba un recorrido a pie por el Centro Histórico de la capital.

El momento quedó registrado en una grabación que se difundió en redes sociales; en ella se puede ver que el hombre se acerca por su espalda para intentar darle un beso sin su consentimiento y le realiza tocamientos.

Esa misma noche, el sujeto fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La dependencia informó que, según sus indagatorias, el señalado estaría relacionado con otros dos casos de acoso, uno de ellos perpetrado en las calles Bolívar y Tacuba el mismo día del ataque contra la presidenta.