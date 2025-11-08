Detienen a probable involucrado en el feminicidio de la enfermera Norma Patricia Ayala

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Javier “N”, el presunto responsable de vigilar y coordinar el feminicidio de Norma Patricia Ayala Cano fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía Magdalena Contreras.

En la colonia Barrio San Ignacio, de la alcaldía Iztapalapa, durante las primeras horas del 11 de junio de 2024, Norma Patricia Ayala fue víctima de un ataque calculado que con dos tiros en la cabeza le arrebató la vida.

Al menos tres hombres participaron en el feminicidio, el presunto autor material y el sicario que disparó el arma ya fueron detenidos. Este 7 de noviembre, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, también fue detenido el hombre que se encargó de vigilar los movimientos de Norma Patricia Ayala, para coordinar su feminicidio.

En un comunicado, el organismo encabezado por Bertha Alcalde relató que agentes de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron a Javier “N” en una estética dentro de un centro comercial en la alcaldía Tlalpan, lo que permitió seguir su rastro y detenerlo el 5 de noviembre en Magdalena Contreras.

El señalado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez determinará su situación jurídica.

La propia FGJCDMX recordó que la mujer fue asesinada a balazos mientras se dirigía a su trabajo, luego de haber denunciado por meses al principal sospechoso de ordenar el crimen, José Humberto “N”, sin haber obtenido una respuesta de las autoridades en la capital mexicana.

Norma Patricia Ayala señaló al hombre por mala práctica y amenazas tras someterse a una cirugía estética, pero tampoco recibió medidas de protección.

Las amenazas dejaron de serlo. Según las indagatorias de la Fiscalía, el médico contrató a varias personas para ejecutar el ataque, entre ellas Javier “N”. El presunto autor material del feminicidio, Marco Antonio “N” fue detenido en julio de 2024 y actualmente enfrenta proceso penal.

En diciembre del mismo año, autoridades de Colombia detuvieron a José Humberto “N”, a solicitud de las autoridades mexicanas.

El feminicidio de Norma Patricia Ayala, quien era enfermera, dejó un rastro de indignación que provocó manifestaciones de sus compañeras de trabajo.

Al grito de “¡Justicia para Norma!”, el 13 de junio de 2024 personal de la salud marchó sobre Periférico Sur hasta calzada de Tlalpan, para exigir la detención del hombre señalado como el autor intelectual.

Ella iba a cumplir 30 años, pero en lugar de celebrar, sus seres queridos la despidieron la noche del 12 de junio del año referido. En la ceremonia, familiares la describieron como una mujer que disfrutaba de ayudar a otras personas, quien incluso durante la pandemia por Covid-19 ejerció su profesión sin importar el riesgo que corría.