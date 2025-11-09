Heladas en CDMX: así pegará el frío en CDMX en la madrugada y amanecer del lunes

Siguen las alertas Naranja y Amarilla. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alerta Naranja y Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 10 de noviembre.

La Alerta Amarilla por frío se activó para la demarcación Tlalpan, en la que se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius así como heladas entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 10/11/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones contra el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.