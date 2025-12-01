Fallece Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno Clara Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México informó el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Tras el anuncio, la presidenta de México compartió en X un mensaje para la jefa de Gobierno de la CDMX: “Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”.

Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 1, 2025

En la misma red social, la administración capitalina compartió una esquela oficial en la que expresó su “más sentido pésame por el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos”.

El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.



Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo,… pic.twitter.com/04vWJPBqgJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 1, 2025

Y agregó: “Acompañamos a su familia con respeto y afecto, deseándoles consuelo y paz en este difícil momento”.

De acuerdo con la agenda pública, desde ayer la Jefa de Gobierno no programó actividades para este lunes.

El mensaje difundido por el Gobierno capitalino reiteró que se trata de la madre de la titular del Ejecutivo local y manifestó su solidaridad hacia la funcionaria y su familia.

“Descanse en paz”, concluye el comunicado.

También expresaron sus condolencias Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; el Congreso de la Ciudad de México; el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés; la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio; la diputada morenista Martha Ávila; el senador Francisco Chíguil y el alcalde panista de Benito Juárez, Luis Mendoza. Del ámbito cultural y mediático se sumaron el monero Rape y la periodista Alma Paola Wong.