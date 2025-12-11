Llegan ocho millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe (Video)

Integrantes de organizaciones de familiares de personas victimas de desaparición peregrinaron a la Basílica de Guadalupe para “agradecer por los tesoros encontrados este año”. La imagen, a su llegada al atrio del llamado templo mariano. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta las 19:00 horas de este jueves 11 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México reportó el arribo de 8 millones de personas a los alrededores de la Basílica de Guadalupe, como parte de las celebraciones guadalupanas, en el marco del Operativo Basílica 2025, que, de acuerdo con las autoridades, se desarrolla sin incidentes mayores.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informaron que el operativo avanza con normalidad y bajo condiciones de seguridad para los asistentes. Cravioto aseguró que participan prácticamente todas las dependencias del gobierno capitalino y que, hasta el momento, no se han registrado hechos de gravedad.

“No ha habido ningún incidente mayor que lamentar; los peregrinos están en lo suyo y el gobierno resguardando a todos los peregrinos”, declaró el secretario de Gobierno.

Fotos: Miguel Dimayuga

Cravioto detalló que entre el Gobierno de la Ciudad y la alcaldía se desplegaron cerca de 20 mil servidores públicos de distintas áreas, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Servicios Urbanos, Protección Civil, Turismo, la Agencia de Atención Animal y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Entre el Gobierno de la Ciudad y la Alcaldía tenemos casi 20 mil servidores públicos (…) todo bastante organizado”, afirmó.

Lo comparan con el Mundial

Por su parte, el alcalde Janecarlo Lozano señaló que el dispositivo fue diseñado para atender a millones de visitantes y que se mantendrá activo durante la madrugada para reducir afectaciones a los vecinos de la zona. “Este operativo no va a terminar, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, comanda el operativo, es el operativo de la Ciudad de México”, dijo.

En su intervención, Lozano comparó la afluencia esperada por la celebración guadalupana con eventos de escala internacional. “Estamos orgullosos de que venga el Mundial y junte a 6 millones de personas, pero la Basílica logra reunir a más de 12 millones de personas en un solo fin de semana”, sostuvo.

De acuerdo con la información oficial, la SSC, encabezada por Pablo Vázquez, mantiene un despliegue de más de 5 mil 50 elementos y reporta que no se han presentado situaciones que pongan en riesgo a los asistentes.

En materia de atención médica, se contabilizaron mil 735 atenciones al interior de la Basílica y mil 45 al exterior, mientras que la Agencia de Atención Animal brindó atención a 11 caninos.

Personal de la alcaldía resguarda a un perro que se encontraba agotado en las inmediaciones de la Basílica.

Locatel informó que se reportaron 36 personas extraviadas, de las cuales solo una permanece con búsqueda activa.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el operativo continuará con el objetivo de garantizar una celebración segura y ordenada para los peregrinos que aún arriban a la zona.

