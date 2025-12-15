Arreciará el frío de madrugada en CDMX: alerta para el martes en estas ocho alcaldías

Se pronostica ambiente frío en las primeras horas del martes. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes en ocho alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 16 de diciembre.

La Alerta Amarilla se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.