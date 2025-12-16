Anuncian la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México anunció la realización de la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo” el próximo 31 de diciembre, un evento masivo de música electrónica que se llevará a cabo sobre avenida Paseo de la Reforma, al pie del Ángel de la Independencia, como parte del cierre de actividades de fin de año en la capital.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la conferencia de prensa en la que presentó el programa decembrino “Luces de Invierno” 2025. De acuerdo con la información difundida, la celebración iniciará a partir de las 18:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada, y contempla la participación de varios grupos de música electrónica, tanto nacionales como internacionales.

Según el material audiovisual proyectado durante la conferencia, el Gobierno capitalino prevé convertir Paseo de la Reforma en una “pista de baile monumental”, con instalación de luces, bailarines, lásers y sistemas de sonido.

Durante su intervención, Brugada hizo un llamado a la población a concentrarse en esa vialidad para recibir el nuevo año y afirmó: “Vamos a tener la fiesta electrónica más grande del mundo, no con un grupo, sino con varios grupos de música electrónica, nacional e internacional”.

El evento se realizará en uno de los corredores más emblemáticos y estratégicos de la ciudad, donde se localizan monumentos históricos y se concentran movilizaciones sociales, actos políticos y eventos oficiales, lo que implicará un despliegue logístico y de seguridad por parte de las autoridades capitalinas, aunque en la presentación no se detallaron operativos, cierres viales ni presupuestos.

La Fiesta Electrónica más Grande del Mundo fue presentada como el cierre de las actividades culturales del año en la capital y como una acción impulsada directamente desde el gobierno local para celebrar el fin de 2025 en el espacio público.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha difundido información adicional sobre el calendario específico de presentaciones, los nombres de los artistas participantes ni los detalles operativos de esta celebración masiva anunciada para la noche del 31 de diciembre.