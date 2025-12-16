Congreso de la CDMX

Así fue la cobertura internacional del pleito en el Congreso de la CDMX (Videos)

Medios como Fox News, DW, CNN, People y NBC News replicaron videos e imágenes del pleito que protagonizaron el lunes diputadas y diputados del Congreso de la CDMX.
martes, 16 de diciembre de 2025 · 21:04

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La riña que protagonizaron diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México alcanzó cobertura internacional.

El lunes, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional que extingue al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoCDMX), diputadas como Daniela Álvarez, Yuriri Ayala y Martha Ávila se jalaron el cabello en primer plano de la transmisión en el Congreso de la CDMX. 

El recinto legislativo se llenó de gritos mientras legisladores de distintas bancadas se abalanzaron unos sobre otros. Se registraron empujones y jaloneos de cabello tanto en la tribuna como en otros espacios del salón. Desde los curules de Morena y sus aliados, los panistas fueron acusados de actuar con violencia y de incurrir en chantaje político.

El altercado -documentado en videos e imágenes- fue retomado por medios informativos internacionales:

 

Fox News

 

 

 

DW News

 

 

 

People

CNN

NBC News

