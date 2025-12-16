Brugada anuncia el festival "Luces de invierno"; concentrará 600 actividades culturales gratuitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México cerrará el año con la realización de la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo” el próximo 31 de diciembre en Paseo de la Reforma, como parte del festival “Luces de Invierno”, que concentrará 600 actividades culturales gratuitas entre el 20 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 en 16 espacios públicos de la capital.

En el programa, anunciado este martes por la jefa de Gobierno Clara Brugada, el eje central será un escenario de conciertos en el Zócalo, con la participación de 76 agrupaciones musicales de géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, música urbana, sonideros, folklore, mariachi y villancicos.

Entre los artistas y agrupaciones se encuentran Las Víctimas del Doctor Cerebro, Los Amantes de Lola, Cecilia Toussaint, Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Carolina Ross y Los Askis, además de coros institucionales y proyectos comunitarios, sin que hasta el momento se haya difundido un calendario detallado de fechas y horarios por presentación.

Además de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, el festival se desarrollará en otros 15 puntos distribuidos en distintas alcaldías:

Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero.

Azcapotzalco – Parque Calpulli.

Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl.

Coyoacán – Parque de la Consolación.

Cuajimalpa – Deportivo Morelos.

Gustavo A. Madero – Cancha Campos Revolución.

Iztacalco – Deportivo Leandro Valle.

Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres.

Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel.

Miguel Hidalgo – Parque Tacuba.

Milpa Alta – Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl.

Tláhuac – Bosque de Tláhuac.

Tlalpan – Deportivo Independencia.

Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes.

Xochimilco – Deportivo San Gregorio Atlapulco.

Brugada precisó que el festival busca extender los eventos culturales gratuitos más allá del Centro Histórico, una práctica recurrente en administraciones anteriores: “No queremos que sea solo el centro o solo el sur de la ciudad, donde en general tenemos los eventos públicos gratuitos. Que no solo la cultura esté en algunas zonas de la ciudad; queremos que la cultura llegue a todos los barrios, pueblos, comunidades”.

Además, el festival incluirá exposiciones de esculturas lumínicas monumentales, espectáculos de luces y nieve artificial, presentaciones musicales de distintos géneros, una expoventa de artesanías denominada Artesanos en el Corazón y recorridos dramatizados en el Centro Histórico.

Este 31 de diciembre Paseo de la Reforma se convertirá en una pista de baile con la fiesta de música electrónica más grande del mundo.



¡Les invito a celebrar el cierre de este gran año en un espacio lleno de alegría, convivencia y cultura en la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/xQqgxIP6pC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

Como parte de los festejos de fin de año, Brugada adelantó que el 31 de diciembre se llevará a cabo la denominada Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma, con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales, en uno de los corredores viales y simbólicos más importantes de la capital.

La jefa de Gobierno también informó que en los próximos días iniciará un proceso de iluminación de más de 40 kilómetros de calles del Centro Histórico, dentro de una serie de acciones anunciadas para esa zona, sin detallar plazos ni montos de inversión.

En el desglose del programa, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, señaló que la programación contempla un Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos diarios, así como tres árboles elaborados con nochebuenas producidas en el suelo de conservación, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes mexicanos, un nacimiento monumental y un túnel de luz de 150 metros de largo por 20 metros de ancho.

López Bayghen informó que en la expoventa Artesanos en el Corazón participarán 120 expositores dedicados a la venta de artesanías, en pabellones instalados en el Zócalo, como parte de la estrategia para impulsar la economía cultural.

El programa también incluye 37 posadas comunitarias en los llamados Territorios de Paz, que se realizarán del 19 al 23 de diciembre, así como más de 40 actividades culturales en las Utopías. A ello se suman 224 muestras navideñas escolares del programa Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela, en primarias de la ciudad.

En el apartado turístico, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, informó que para la temporada decembrina se estima la llegada de 890 mil turistas nacionales y extranjeros a la capital. De acuerdo con cifras oficiales presentadas durante el anuncio, en 2025 la Ciudad de México registrará 60.5 millones de visitantes, 5% más que el año anterior.

Según esos datos, un millón de los visitantes corresponderá a turistas, lo que implicaría una derrama económica estimada en 157 mil millones de pesos, en beneficio de más de 770 mil personas que laboran en el sector turístico. Para este periodo, se prevé una ocupación hotelera de 65%, lo que representa un incremento de tres puntos porcentuales respecto a la temporada previa.